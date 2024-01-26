مالي.. المجلس العسكري الحاكم ينهي اتفاقا للسلام مع الانفصاليين الطوارق

أنهى المجلس العسكري في مالي (الخميس 25-1-2024) اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015 وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي يعصف به الصراعات.

وقالت السلطات العسكرية في بيان على التلفزيون الرسمي إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم و”الأعمال العدائية” التي تقوم الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

وكانت تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية، التي تُقاتل ضد الجيش المالي، قد تعهدت باستمرارها في القتال، وتوسيع جبهاته، رغم خسارتها معقلها في إقليم أزواد شمال البلاد، وهو مدينة كيدال التي استعاد الجيش السيطرة عليها في نوفمبر الماضي.

وأعلن الجيش في 14 نوفمبر، سيطرته على المدينة التي دارت فيها وحولها معارك ضارية بينه وبين تحالف من الحركات الأزوادية الساعية للانفصال بالإقليم أو الحصول على الحكم الذاتي.

وسبق الحركات الأزوادية، التي تتكوّن من الطوارق في معظمها بجانب عرب، والمنطوية تحت الإطار الاستراتيجي الدائم، توقيع اتفاقٍ للسلام مع الحكومة عام 2015 بوساطة جزائرية، بعد حرب بين هذه الحركات والجيش بدأت عام 2012، سعت خلالها للانفصال بأزواد.

وبعد انسحاب القوات الفرنسية من مالي العام الماضي، ثم بدء انسحاب قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام “مينوسيما” من أزواد، تجددت المعارك بين حركات “الإطار الاستراتيجي” والجيش المالي، بدايةً من أغسطس حتى معركة كيدال في نوفمبر.