مالي تعلن مصرع قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت السلطات في مالي أمس الاثنين أن قوات قتلت قياديا بفرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا يدعى أبو حذيفة، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في منطقة ميناكا بالشمال. في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وأضاف البيان أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة يوم الأحد بعد العملية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد حدد مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو حذيفة وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في هجوم وقع عام 2017 في النيجر وأسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود من النيجر.

وخلال العقد الماضي، أدت الهجمات التي شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى مقتل آلاف الأشخاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مما أدى إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل بأفريقيا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، أدت الأزمة الأمنية والإنسانية التي طال أمدها إلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة حتى شهر مارس آذار.