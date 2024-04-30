الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مالي تعلن مصرع قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات في مالي أمس الاثنين أن قوات قتلت قياديا بفرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا يدعى أبو حذيفة، وذلك خلال عملية واسعة النطاق في منطقة ميناكا بالشمال. في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وأضاف البيان أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة يوم الأحد بعد العملية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد حدد مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو حذيفة وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في هجوم وقع عام 2017 في النيجر وأسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين وأربعة جنود من النيجر.

وخلال العقد الماضي، أدت الهجمات التي شنتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى مقتل آلاف الأشخاص في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مما أدى إلى زعزعة استقرار منطقة الساحل بأفريقيا.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، أدت الأزمة الأمنية والإنسانية التي طال أمدها إلى تشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص في المنطقة حتى شهر مارس آذار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

سفن روسية في البحر الأسود
روسيا تصنع سفينة أبحاث بحرية لصالح الجيش
مجموعة تاليس الفرنسية
مبيعات تاليس الفرنسية ترتفع في الربع الأول بفضل الطلب على الأنظمة الدفاعية
البنك الإسلامي للتنمية
أوغندا تقترض 295 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لمشاريع البنية التحتية

الأكثر قراءة

المرشحة الرئاسية، جيل ستاين
غزة تحت النار
اعتقال مرشحة للرئاسة الأميركية خلال مساندتها للاحتجاج ضد الحرب على غزة
هليفي ونتنياهو وغالانت (الصورة من تايمز أوف إسرائيل)
غزة تحت النار
نقاش عاجل وقلق من مذكرات توقيف دولية محتملة تستهدف نتنياهو وقادة إسرائيليين
شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!