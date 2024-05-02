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مالي تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة

منذ 3 دقائق
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أعلنت سلطات مالي مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة يدعى أبوحذيفة ويعرف أيضا بإلياس هيغو، في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن أبوحذيفة متورط في تنفيد هجمات عنيفة ضد القوات الأميركية في أفريقيا، وكانت واشنطن رصدت جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان تواجده.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، يُعتقد أن أبو حذيفة شارك في تنفيذ هجوم في 2017 ضد القوات الأميركية والنيجرية، ما أدى لمقتل 4 أميركيين و4 نيجريين.

وقال الجيش المالي في بيان الاثنين إنه تم التأكد من مقتل أبوحذيفة من خلال تحديد الهوية وجمع المعلومات.

إلياس هيغو

إلياس هيغو

وقال موسى آغا -وهو قائد مجموعة من الطوارق موالية لباماكو- إن قواته شاركت في عملية مقتل أبوحذيفة في شمال مالي.

وبعد هذا الهجوم، قلص الجيش الأميركي عملياته المشتركة مع دول الساحل الأفريقي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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