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مانيلا تتحدى بكين أن تحيل مزاعمها بشأن بحر الصين الجنوبي إلى التحكيم

منذ 6 دقائق
سفينتان حربيتان فلبينيتان في جزيرة في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أ ف ب)

سفينتان حربيتان فلبينيتان في جزيرة في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أ ف ب)

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تحدى وزير الدفاع الفلبيني غيلبرتو تيودورو الصين أن تحيل مزاعمها بأحقيتها في السيادة على بحر الصين الجنوبي إلى التحكيم الدولي، وأكد اليوم الاثنين 25 آذار/مارس الجاري، أن مانيلا لن تتزحزح عن موقفها.

وفي أعقاب تصاعد التوتر بين السفن الصينية والفلبينية مطلع الأسبوع، قال تيودورو للصحفيين “إذا كانت الصين لا تخشى طرح مطالبها على العالم، فلماذا لا نقوم بالتحكيم (في هذه المسألة) بموجب القانون الدولي؟”.

وكانت حذرت وزارة الدفاع الصينية الفلبين يوم أمس الأحد 24 آذار/مارس الجاري، مما وصفته بالأفعال “الاستفزازية” وقالت إن الصين ستحمي سيادتها الإقليمية وذلك بعد يوم من وقوع احتكاك بين الجانبين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان “نطالب الفلبين بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج الصراعات وتصعيد الوضع، والتوقف عن كافة الأعمال المخالفة والاستفزازية”.

وتابع البيان “إذا دأبت الفلبين على القيام بأفعال تمثل تحديا للصين فسوف تواصل بكين اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بقوة”.

جاءت هذه التصريحات بعد أن قال خفر السواحل الصيني إنه اتخذ تدابير ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها بالقرب من جزر سكند توماس شول وجزر سبراتلي في اليوم السابق، وهي إجراءات وصفتها الفلبين بأنها “غير مسؤولة واستفزازية”.

وقالت قوة العمل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي في بيان أمس السبت إن الحادث شمل استخدام مدافع المياه ضد قارب مدني تم استئجاره لإعادة تزويد القوات بالإمدادات.

    المصدر :
  • رويترز

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