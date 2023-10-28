السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مايك بنس ينسحب من السباق الرئاسي الأميركي: "هذا ليس وقتي"

منذ 40 دقيقة
مايك بنس

مايك بنس

A A A
طباعة المقال

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، السبت، انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي، قائلا “هذا ليس وقتي”.

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس: “لقد أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي”، وأضاف “بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة”.

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3.8 بالمئة وفق موقع فايف ثيرتي أيت المتخصص، وآماله عمليا معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظا للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أيا من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئا للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع، لا سيما ترامب الذي يتصدّر الاستطلاعات وأقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وكان بنس قد قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب “خائنا” لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الأمريكية
العثور على جثة المتهم بقتل 18 بالرصاص في ولاية مين الأمريكية
إبراهيم رئيسي
طوفان الأقصى
الرئيس الإيراني: حسابات أميركا خاطئة ولن تحقق أهدافها بـ"شرق أوسط جديد"
الشيكل الإسرائيلي
طوفان الأقصى
الركود يهدد الاقتصاد الإسرائيلي في حال توسع الحرب على غزة

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا