مايك بومبيو يكشف من أوصى بتنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني

أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني كانت ضرورية للحفاظ على حياة وأمن الأمريكيين، مشيرا إلى أنه من أوصى ترامب بتنفيذ العملية.

ودعا بومبيو، خلال لقاء مع قناة “فوكس نيوز”، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التفاوض مع نظام يهدد الرئيس السابق رونالد ترامب بالقتل انتقاما لاغتيال سليماني.

وحذر من أنه “في حال تم الإفراج عن أموال إيران، فستضاعف الأخيرة من شبكتها الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم وهذا خطأ فادح، يهدد حليفتنا إسرائيل”، على حد قوله.

ولفت الانتباه إلى مقطع فيديو رسوم متحركة نشر عبر الموقع الرسمي للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يظهر فيه رجل يستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء لعب الغولف.

وقال بومبيو: “شاهدت جزءا من مقطع الفيديو حيث كانوا يهددون بقتل الرئيس ترامب، ومع ذلك لا يزال لدينا مفاوضين يجلسون على طاولة المفاوضات في فيينا”.

وأضاف: “التقارير أفادت بنشر مقطع فيديو في إطار مسابقة، لكن الحكومة الإيرانية نفسها، وقادة فيلق القدس أنفسهم، أوضحوا أنهم يريدون الثأر من الرئيس ترامب ومني، بسبب الضربة الجوية التي استهدفت قاسم سليماني الذي كان يهدد حياة الأمريكيين”.

ونشرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف، وذكرت وسائل إعلام أن الفيديو القصير جاء انتقاما لمقتل قاسم سليماني في يناير/ كانون الثاني 2020.

The website of Iran's SL Khamenei has chosen this animation as the best entry in a competition to mark the second anniversary of Soleimani's killing.

Published on https://t.co/UHGRnoPEAR, the video shows Trump being targeted by a robot and a drone while playing golf in Florida. pic.twitter.com/K6vb0WEKi1

— Kian Sharifi (@KianSharifi) January 13, 2022