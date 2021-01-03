ما بعد بريكست.. إجراءات جديدة لبريطانيا في وجه جيرانها الأوروبيين

بعد أيام على خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي وفق ما نصت عليه اتفاقية بريكست،تزداد المخاوف ضمن الأشقاء الأوروبيين سابقاً من حدوث عرقلات للتجارة بين بيرطانيا, ودول الاتحاد الأوروبي.

وقد ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم أن 4 سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية دخلت القنال الإنجليزي لتذكير أطقم سفن الصيد الفرنسية بدخول صفقة “بريكست” حيز التنفيذ.

وأشارت صحيفة “ذي صن” البريطانية إلى أن أوامر صدرت لسفن الدوريات البحرية البريطانية بحماية مناطق الصيد السيادية لبريطانيا، وتم تخصيص 4 قطع بحرية حربية لهذه المهمة. كما توجد سفينة دورية خامسة، في القناة وتشارك في تمرين أعلنت عنه لندن في وقت سابق.

وأوضح رئيس البحرية السابق اللواء لورد ويست، أن “كل ما يحدث هو مجرد تنبيه.. ولا أحد يخطط لمهاجمة السفن الأجنبية”.

وأضاف: “نشير إلى أن هذه مياهنا ونحن مسؤولون عن الحفاظ عليها”.

وتوصلت الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن التعاون المستقبلي بعد “بريكست”.