ما حقيقة ظهور سلالات جديدة من "مرض الدرن" في مصر؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أشيع في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي عن “ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر”.

وقال المركز: “إنّه لا صحة للأنباء حول ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر”، مؤكدًا أنّه “لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات، أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية”.

وشدد على “امتلاك مصر برنامج ترصد وتقص للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الإكتشاف والرصد المبكر لأي أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد”، مشيرًا إلى أنّه “في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، حيث يتم تحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات متخصصة للكشف عليها، واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة”.

ومرض “الدرن” أو ما يُعرف بـ”السل”، هو مرض معدٍ يُصاب به الشخص نتيجة العدوى ببكتيريا تسمى المايكوبكتيريوم.