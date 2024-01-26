ما حيثيات موافقة كندا على استئناف تصدير اﻷسلحة لتركيا؟

توصلت كل من كندا وتركيا إلى اتفاق لاستئناف تصدير أوتاوا مكونات طائرات مسيرة إلى أنقرة وفق مصدران نقلت عنهما وكالة رويترز.

وبحسب ذات المصدرين فغن اﻻتفاق أتى نظير مزيد من الشفافية حول مواقع استخدام الطائرات على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال التصديق على طلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

وسارعت تركيا هذا الأسبوع بالموافقة على عضوية السويد في الحلف بعد 20 شهرا من التأخير، بما في ذلك التصويت البرلماني والتصديق الرئاسي، لتصبح المجر الحليف الوحيد الذي لم يصدق بعد على عضوية السويد.

وتوقع المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن ترسل تركيا الوثائق النهائية إلى واشنطن اليوم الجمعة، ما سيمهد الطريق أمام كندا لرفع ضوابط التصدير التي تبنتها في عام 2020.

وقال أحد المصادر المطلعة إن الجانبين توصلا إلى الاتفاق في أوائل يناير/ كانون الثاني بعد أشهر من المحادثات.

وقال مصدر آخر مطلع على الخطة إن الجانبين اتفقا على التنفيذ فور التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية التركية رفضت التعليق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تصديق تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يمهد الطريق أمام شراء أنقرة طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16.

ويذكر أن كندا أوقفت مبيعات تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا في 2020 بعدما خلصت إلى أن أذربيجان استخدمت معدات بصرية مرتبطة بطائرات مسيرة تركية الصنع أثناء قتال انفصاليين أرمن في إقليم ناجورنو قرة باغ الذي استردته باكو لاحقا.