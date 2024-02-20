ما سبب تراجع الأسهم الأوروبية لليوم الرابع؟

قطع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أيام متأثرا بتراجع أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة، في حين قفز سهم شركة (إير ليكيد) الفرنسية الرائدة في مجال الغازات الصناعية لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين أمس الاثنين واقترب من مستوى قياسي مرتفع في ظل تفاؤل المستثمرين بارتفاع أرباح الشركات الكبيرة وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.8 بالمئة، وهبطت أسهم شركات الطاقة 1.1 بالمئة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الخسائر في القطاعات متراجعة 1.7 بالمئة مع خسارة سهم شركة البرمجيات (تيمينوس) 5.6 بالمئة بعد توقعات بتباطؤ نمو الأرباح في 2024.

وارتفع سهم شركة (إير ليكيد) 8.3 بالمئة بعد أن رفعت الشركة هامش الربح المستهدف لعام 2025 للمثلين عقب تحقيق أرباح تشغيل سنوية أفضل من المتوقع، مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع 2.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع.