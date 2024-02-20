الثلاثاء 10 شعبان 1445 ﻫ - 20 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ما سبب تراجع الأسهم الأوروبية لليوم الرابع؟

منذ 17 دقيقة
أسهم أوروبا

أسهم أوروبا

A A A
طباعة المقال

قطع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أيام متأثرا بتراجع أسهم شركات الموارد الأساسية والطاقة، في حين قفز سهم شركة (إير ليكيد) الفرنسية الرائدة في مجال الغازات الصناعية لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين أمس الاثنين واقترب من مستوى قياسي مرتفع في ظل تفاؤل المستثمرين بارتفاع أرباح الشركات الكبيرة وتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة أربع مرات على الأقل هذا العام.

وانخفضت أسهم شركات الموارد الأساسية 1.8 بالمئة، وهبطت أسهم شركات الطاقة 1.1 بالمئة.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا موجة الخسائر في القطاعات متراجعة 1.7 بالمئة مع خسارة سهم شركة البرمجيات (تيمينوس) 5.6 بالمئة بعد توقعات بتباطؤ نمو الأرباح في 2024.

وارتفع سهم شركة (إير ليكيد) 8.3 بالمئة بعد أن رفعت الشركة هامش الربح المستهدف لعام 2025 للمثلين عقب تحقيق أرباح تشغيل سنوية أفضل من المتوقع، مما دفع قطاع الكيماويات للارتفاع 2.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper
مسؤولان أمريكيان: الحوثيون أسقطوا مسيرة أمريكية قبالة سواحل اليمن
سفينة شحن في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر
جون كيربي
أمريكا تعتزم فرض عقوبات على روسيا "الجمعة" بشأن وفاة نافالني

الأكثر قراءة

صور من المبنى في الشويفات
ما هي الحصيلة شبه النهائية لانهيار مبنى الشويفات؟
تحرك لموظفي القطاع العام - أرشيفية
صوت بيروت تكشف بالأرقام.. حوافز بالفريش دولار لفئة معينة من موظفي الدولة!‎
مطار رفيق الحريري
صورة.. جمارك المطار تضبط مخدرات مهربة بطريقة "غريبة"!