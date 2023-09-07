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ما ستبحثه بريطانيا في قمة العشرين

منذ 12 دقيقة
ريشي سوناك

ريشي سوناك

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الخميس، إن سوناك سيبحث التقدم المحرز على صعيد الالتفاف على الحصار الروسي المفروض على تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مع زعماء مجموعة العشرين في قمة تعقد مطلع الأسبوع المقبل.

واوضح المتحدث للصحفيين في بيان عما دار في مكالمة هاتفية بين سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “ناقشا… تأثير الحصار المستمر الذي يفرضه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين على (تصدير) الحبوب عبر البحر الأسود”.

وأضاف: “رئيس الوزراء يحرص على الحث على إحراز تقدم مع دول مجموعة العشرين نحو الالتفاف على الحصار الروسي، وضمان حصول الدول المتضررة على شحنات الحبوب الأساسية”.

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