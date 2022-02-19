ما هو السبب الأساسي للتصعيد الأمريكي ضد روسيا ؟

في آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية والروسية, رشح المحلل السياسي والصحفي الروسي, أندريه موتار زين, إن الوضع متوتر جداً في منطقة دونباس بفعل التصعيد العسكري الأوكراني الذي يأتي بتشجيع من الجانب الأمريكي.

وفي حديث لوكالة سبوتنيك أكد أندرية أن سبب الحملة الأمريكية العالمية, التي تقودها واشنطن ضد روسيا، هو رغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا.

مضيفاً انه “ما زال هناك الخطر الفعلي الذي يتجسد في الهجوم على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من قبل سلطات كييف، لأن الولايات المتحدة تشجع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التصعيد العسكري، من أجل استدعاء الردع الروسي ومن ثم اتهام روسيا بالتوغل في أراضي أوكرانيا كما أوضح أن “السيناريو معروف بعد ذلك وهو فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا”، معتبرا أن “الهدف الرئيسي الاقتصادي والاستراتيجي الذي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقه، هو طرد روسيا من سوق الطاقة الأوروبية وخاصة وقف تزويد ألمانيا بالغاز الروسي”.ورغبة واشنطن في أن تحل محل روسيا في تصدير الغاز لأوروبا هو السبب الرئيس في الحملة العالمية التي توجهها الولايات المتحدة ضد روسيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

أما موضوع مرسوم الإستدعاء للاحتياطيين العسكري الروسي, فهو دوري ويحدث سنوياً حيث يقوم الرئيس الروسي بتوقيع هذا المرسوم لإجراء تدريبات بشكل عادي.

و قال إنه لا يتوقع أي اختراق, في المحادثات بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة, يوم 23 فبراير/ شباط الجاري، لأن واشنطن تريد أن تفرض على موسكو ما تريد وأن تبعدها بشكل طويل الأمد عن أوروبا، بينما تتجاهل المطالب الأمنية الروسية بشأن بعدم توسع حلف الناتو إلى الشرق.







