ما هو موقف أردوغان بعد الاعتداءات في ولاية قيصري على السوريين؟

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، استغلال الكراهية لأغراض سياسية، في تعليقه بعد حادثة اعتداءات في ولاية قيصري التركية على السوريين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي مع الإدارات المحلية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، الاثنين.

وشدد الرئيس التركي على أنه “لا يمكن تحقيق أي هدف من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع”.

وأضاف: “الخطاب المسموم للمعارضة أحد أسباب الأحداث المحزنة التي تسببت بها مجموعة صغيرة في (ولاية) قيصري أمس الأحد”.

وعبر الرئيس أردوغان عن الرفض التام لأعمال التخريب المتمثلة في إضرام النار بالشوارع، وحرق المحال التجارية.

وأكد على أنه لم ولن يكون هناك مكان في سياسات حزب العدالة والتنمية لـ”التمييز، والإقصاء وزرع العداوة بين الناس عبر خطاب الكراهية”.

وتابع: “حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك”.

وأعرب أردوغان عن توقعه من “أصحاب الرشد” في المعارضة، بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون تكرار بعض المشاهد التي كانت تعيشها “تركيا القديمة”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا، توقيف 67 شخصا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري التي شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

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