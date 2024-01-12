ما هي الأهداف المحتملة للعملية العسكرية الأمريكية البريطانية على الحوثيين؟

قال قيادي في جماعة الحوثي إن غارات استهدفت عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح يوم (الجمعة 12-1-2024).

وكتب القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى على منصة إكس “‏العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني على اليمن يشن عدة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة وصعدة وذمار”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد نقلت عن دبلوماسيين غربيين أن الأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين وكذلك رادارات ومخازن أسلحة.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن الدبلوماسيين الغربيين أبلغوا مسؤولين في مجال الشحن البحري أن الأهداف ستكون حول محافظتي الحديدة وحجة، وربما تستهدف أيضا مواقع في العاصمة صنعاء.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الخميس إنه “يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات، وسيتحملون تبعات عدم فعل ذلك”.

وتحدث مسؤول عسكري أميركي في تصريحات خاصة للجزيرة عن أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط في حالة استنفار، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تحتفظ “بحق الرد على أي اعتداء في المكان والزمان المناسبين”، معربا عن قلقه حيال ما وصفها بأنشطة الحوثيين “الخبيثة” في المنطقة.

وتوقعت التايمز أن ترسل بريطانيا مقاتلات تايفون المتمركزة في قبرص للمشاركة في الضربات المتوقعة. كما أوردت تقارير إعلامية أخرى أنه جرى بحث خيارات ضرب قواعد للحوثيين عبر صواريخ توماهوك من غواصات بريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أيضا بأن الحكومة أطلعت شخصيات سياسية منهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالإضافة إلى رئيس مجلس العموم على الأمر.

كما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الولايات المتحدة قريبة جدا من تنفيذ هجوم على الحوثيين في اليمن