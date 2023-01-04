ما هي الدول العربيّة الأكثر أمانًا لعام 2022.. وأين حلّ لبنان؟

في تقرير مؤشر الأمان العالمي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام حول أكثر البلدان أمانًا في العالم في عام 2022، حصلت أوروبا على نصيب الأسد، فيما لم تغب الدول العربية عن المراتب المتقدمة نسبيًا في التقرير.

فقد جاءت قطر على رأس قائمة الدول العربية الأكثر أمانًا، واحتلت المرتبة 23 عالميا، تليها الكويت 39 عالميًا، والأردن 57 عالميًا، والإمارات العربية المتحدة 60 عالميًا، وعمان 64 عالميًا.

إلى ذلك، احتل المغرب المرتبة 74 عالميًا، وجاءت تونس في المرتبة 85، والبحرين في المرتبة 99، والجزائر في المرتبة 109 عالميًا، تليها موريتانيا في المرتبة 112، جيبوتي 113، السعودية 119، مصر 126، فلسطين 133، لبنان 138، ليبيا 151، السودان 154، الصومال 156، العراق 157، سوريا 161، وأخيرًا اليمن في المرتبة 163 عالميًا.