ما هي العوامل التي دفعت الذهب لأعلى مستوى خلال شهرين؟

استطاع الذهب بعد صبر طويل أن يتجاوز مستوى الـ 1800 دولار للأوقية تزامنا مع الضعف الذي يسيطر على الدولار.

وزاد الذهب خلال تلك اللحظات إلى أعلى مستوياته منذ مطلع فبراير الماضي، وسجل سعر أوقية الذهب للتسليم الفوري 1811 دولار .

وارتفع الذهب بأكثر من 27 دولار بزيادة بلغت 1.8%.

ويشهد أداء شهية المخاطرة تراجع في الأسواق خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا.

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تباين يوم الخميس بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

وتراجع مؤشر داو جونز هامشيا بأقل من 7 نقاط عند مستويات 34.239 ألف نقطة.

بينما نزل ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 0.26% إلى مستويات 4155 نقطة، وانخفض ناسداك 100 بحوالي 100 نقطة إلى مستويات 13482 نقطة.

وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ يكتسب تعافي سوق العمل زخما في ظل ازدهار اقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 489 ألف طلب للأسبوع المنتهي في أول مايو ، مقارنة مع 590 ألفا في الأسبوع السابق.

بينما نزل مؤشر الدولار عقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى مستويات 90.9 بأكثر من 0.42%.

وتراجع العائد على سندات الولايات المتحدة أجل 10 سنوات سنوات إلى 1.57.ليتداول عند قاع أسبوعين