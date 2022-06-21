ما هي القلادة التي اهداها العاهل الاردني لولي العهد محمد بن سلمان

العاهل الاردني يمنح قلادة الحسين بن علي الى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بعد وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الاردن في زيارة لتحسن العلاقات بعد سنوات من التوتر بسبب تباين وجهات النظر بشأن صراعات إقليمية وعدم الوفاء بوعود بتقديم المساعدة.

قدم العاهل الأردني الملك عبدالله لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة بين البلدين.

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

وقلادة الحسين بن علي من أرفع الأوسمة الأردنية، تمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول الذين تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم، وتمنح أيضاً لمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات.

وكان الملك عبدالله الثاني، منح في عام 2017 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة “الشريف الحسين بن علي” التي تعد أرفع وسام في المملكة الأردنية تمنح للملوك ورؤساء الدول.

ووسام “الحسين بن علي” أو قلادة “الحسين بن علي” نسبة إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي” هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية، أنشأه الملك عبد الله الأول بن الحسين في 22 يونيو 1949، بهدف منحه للعاملين المستحقين في المجالات الخيرية المجزية ورؤساء الدول الأجنبية.

أما الوشاح فقد قدمه الملك الحسين بن طلال في 23 سبتمبر 1967، وحاليًا يقدم هذا الوسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمتميزين في مجال المساعدات المعنوية أو التطوع في خدمة الجماهير، ويقدم الوسام بدرجات، حيث يقدم مع وشاح وياقة أو مع وشاح فقط.

القلادة التي أهداها الملك الأردني، لولي العهد السعودي مصنوع من سلسلة مزدوجة من الذهب والمينا مع نجوم خماسية وزهور حمراء صغيرة مزينة بالذهب مع جمل بالعربية.

والشارة بيضاوية الشكل، مصنوعة من الذهب والألماس، في مركزها قرص أحمر مكتوب عليه جملة باللغة العربية، والشارة معلقة بالوشاح بواسطة التاج الملكي الذهبي.