ما هي المعلومات الأولية عن منفّذ الهجوم على رئيس وزراء اليابان السابق؟

هزّت اليابان حادثة إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق “شينزو آبي” أثناء إدلائه بكلمة في مدينة نارا في غرب اليايان، مما أدى الى إصابته وسقوطه أرضًا.

وبعد ساعات، كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل ومعلومات عن المشتبه به في إطلاق النار على المسؤول الياباني السابق.

وأفادت وسائل إعلام بأن المشتبه به في محاولة اغتيال “شينزو آبي” هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.

واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة. ولا توجد معلومات عن دوافعه.

ووفقا لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع.

الى ذلك، لفتت وسائل الإعلام إلى أن آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا. وقالت خدمات الطوارئ إن السياسي “في حالة سكتة قلبية ورئوية”.

في السياق، بثت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقطع فيديو يظهر فيه آبي وهو يدلي بكلمة في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات عندما سُمع دوي طلقتين. ويصبح المشهد بعد ذلك مبهما لفترة وجيزة ثم يظهر مسؤولو الأمن وهم يتعاملون مع شخص على الأرض.

وأظهرت صورة لوكالة كيودو آبي راقدًا على الأرض في الشارع ووجهه للأعلى ودماء على قميصه الأبيض. وكان الناس متجمعين حوله وقام أحدهم بتدليك للقلب.

كما ذكر تلفزيون تي.بي.إس أن آبي أصيب في الجانب الأيسر من الصدر وأيضا في العنق على ما يبدو.

والعنف السياسي أمر نادر في اليابان التي تضع قوانين صارمة لحيازة الأسلحة.

آبي تولّى رئاسة الوزراء مرتين ليصبح أطول رئيس وزراء في اليابان بقاء في المنصب.

ووصل إلى المنصب أول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولاه في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.