ما هي تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك+ حاليا؟

من المقرر أن يجتمع منتجو النفط في أوبك+ في الثاني من يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن خطواتهم التالية في سياسة الإنتاج بما في ذلك احتمالات تمديد الخفض الطوعي للإنتاج الذي يبلغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا وينتهي في النصف الأول من عام 2024.

ويضاف هذا الخفض الطوعي من تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إلى خفض سابق يبلغ 3.66 مليون برميل يوميا أُعلن على عدة مراحل منذ أواخر عام 2022 ويسري حتى نهاية عام 2024.

ومن ثم، يبلغ إجمالي التخفيضات المُتعهد به حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي اليومي، وفقا لحسابات رويترز.

* ما هي أحدث التخفيضات؟

أعلنت الدول الأعضاء عن أحدث جولة من التخفيضات الطوعية بلغت 2.2 مليون برميل يوميا في 30 نوفمبر تشرين الثاني 2023.

ووضعت في البداية لتطبق في الربع الأول من عام 2024، ثم جرى تمديدها في مارس آذار حتى نهاية يونيو حزيران، وعدلت روسيا قليلا كيفية تطبيق الخفض.

ويمثل الخفض البالغ 2.2 مليون برميل يوميا تمديدا لتخفيضات طوعية من جانب السعودية وروسيا منذ 2023 تبلغ 1.3 مليون برميل يوميا، أي أن الجزء الأحدث من الخفض يبلغ نحو 900 ألف برميل يوميا.

* ما هي التخفيضات السابقة؟

قبل نوفمبر تشرين الثاني 2023، كانت أوبك+ تخفض الإنتاج بنحو خمسة ملايين برميل يوميا، بما يشمل 1.3 مليون برميل يوميا من التخفيضات الطوعية السعودية والروسية التي تم تطبيقها في وقت سابق من عام 2023، و3.66 مليون برميل يوميا اُتفق عليها في قرارات سابقة.

ومن بين الخفض البالغ 3.66 مليون برميل يوميا، اتفقت أوبك+ على خفض مليوني برميل يوميا في أواخر عام 2022، واتفق عدد من الأعضاء على خفض طوعي بلغ 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل نيسان 2023.

ومددت أوبك+ حين اجتمعت في يونيو حزيران 2023 الخفض البالغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2024.

* كيف تؤثر التخفيضات على مستويات الإنتاج المستهدفة؟

يوضح الجدول التالي التخفيضات التي تعهدت بها أوبك+ وأهداف الإنتاج للنصف الأول من عام 2024 بملايين البراميل يوميا، بناء على معلومات من أوبك والدول الأعضاء وحسابات رويترز.