الأثنين 4 ذو الحجة 1445 ﻫ - 10 يونيو 2024 |
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ما هي تداعيات توقف تركيا عن الاستيراد على سوق القمح الروسي؟

منذ 4 دقائق
القمح

القمح

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أنهت أسعار تصدير القمح الروسي ستة أسابيع من المكاسب لتنخفض الأسبوع الماضي إلى جانب الأسواق العالمية بعد قرار تركيا منع استيراد القمح حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ سعر القمح الروسي الذي يحتوي على ​​بروتين بنسبة 12.5 بالمئة والمقرر تسليمه في أواخر يونيو حزيران على أساس التسليم على ظهر السفينة 242 دولارا للطن لينهي الأسبوع على انخفاض ستة دولارات، وفقا لشركة إي.كيه.إيه.آر الاستشارية.

وحددت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية سعر القمح من نفس الفئة عند ما بين 250 و253 دولارا للطن بانخفاض من 252 إلى 255 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.

وقالت سوفيكون في مذكرتها الأسبوعية “تأثير الحظر غير مؤكد، لكن من المرجح أن تنخفض واردات تركيا من القمح حتى بدون قيود”.

وأضافت “قد نرى انخفاضا في تقديرات واردات تركيا من القمح في التقرير الجديد لتقديرات العرض والطلب على الزراعة في العالم”.

وتركيا من أكبر مستوردي القمح الروسي.

وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. وارتفعت صادراتها من الحبوب إلى 1.36 مليون طن الأسبوع الماضي من 0.80 مليون في الأسبوع السابق. ونقلت سوفيكون عن بيانات الموانئ أن الصادرات شملت 1.19 مليون طن من القمح ارتفاعا من 0.72 مليون طن في الأسبوع السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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