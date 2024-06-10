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ما هي تداعيات توقف تركيا عن الاستيراد على سوق القمح العالمي؟

منذ ساعتين
القمح

القمح

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انخفضت أسعار القمح في أوروبا اليوم الاثنين لمخاوف من أن يؤدي حظر الاستيراد الذي فرضته تركيا إلى تراجع الطلب العالمي، لكن انخفاض اليورو حد من الخسائر.

وبحلول الساعة 15:24 بتوقيت غرينتش نزلت عقود قمح الطحين لشهر سبتمبر أيلول في بورصة يورونيكست ومقرها باريس واحدا بالمئة إلى 241.25 يورو (259.08 دولار) للطن.

وستوقف تركيا جزئيا واردات القمح اعتبارا من 21 يونيو حزيران لحماية مزارعيها، وهي خامس أكبر مستورد للقمح في العالم والذي تشتري معظمه من روسيا.

كما أدى قرار تركيا إلى انخفاض أسعار القمح الروسي.

وقال تاجر ألماني “سيتعين على روسيا بيع القمح، الذي كان من المتوقع أن يذهب إلى تركيا، في أسواق أخرى… وسيؤدي ذلك إلى المزيد من المنافسة التصديرية للاتحاد الأوروبي”.

وربما تستفيد الصادرات الأوروبية من الانخفاض الحاد في اليورو بعد أن دفعت المكاسب التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

وقال متعامل “حل الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا، والذي لم يكن متوقعا، يسبب اضطرابا في الأسواق… في نهاية المطاف، يعد انخفاض اليورو خبرا جيدا للمصدرين”.

وقال محللون إن هطول الأمطار يمكن أن يحد من آثار الجفاف في منطقة البحر الأسود التي تضررت من موجات جفاف في الآونة الأخيرة، ولكن ربما يكون التوقيت قد تأخر ولن تستفيد المحاصيل من الأمطار.

وقال متعاملون إن توريد محصول الشعير في إسبانيا جار مما سيقلل الطلب على واردات حبوب العلف.

وفي بولندا قال أحد التجار “تمكنت شركات التصنيع البولندية من شراء كميات كبيرة من الأعلاف وحبوب الطحين في فترة تراجع الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، وتتطلع (الشركات) إلى أن يكون المحصول الجديد وفيرا”.

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ما هي تداعيات توقف تركيا عن الاستيراد على سوق القمح الروسي؟

 

    المصدر :
  • رويترز

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