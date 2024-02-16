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ما هي حقيقة الـ"مشعوذة الإسرائيلية" التي استهدفت السنوار بأعمال سحر؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2024 10:50 صباحًا
يحيى السنوار

يحيى السنوار

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه من وصفت بـ “مشعوذة إسرائيلية” تقوم بأعمال سحر تستهدف زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

ويُظهر المقطع المتداول “المشعوذة” وهي تضع أمامها صورة للسنوار وتتحدث باللغة العبرية وتقوم بحركات توحي بتحضير “أعمال سحر” لإلحاق الضرر بالسنوار.

ولاقى المقطع انتشارا واسعا على مواقع التواصل قبل أن يتبين أنه مقطع “تمثيلي هزلي” لناشط إسرائيلي يدعى “أور سلطاني”، وهو يعمل أيضا مصفف شعر.

يذكر أن إسرائيل تضع السنوار على رأس قائمة المطلوبين الفلسطينيين في حربها على غزة.

وقد عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيرا مقطعا مصورا قال إنه يظهر السنوار داخل نفق بقطاع غزة.

وتتهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي السنوار بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، الذي بدأت على إثره العملية العسكرية الواسعة على قطاع غزة.

 

    المصدر :
  • إرم نيوز

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