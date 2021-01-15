ما هي عواقب محاكمة ترامب على الإدارة الأمريكية الجديدة؟

إن إحالة ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله، سوف تلقي بظلالها على الرئيس الجديد جو بايدن، المقرر أن يبدأ ولايته رسميا، في العشرين من يناير المقبل، بحسب صحيفة ”فايننشال تايمز“ البريطانية.

وأضافت بقولها، في تحليل إخباري نشرته، اليوم الجمعة: ”في الوقت الذي يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لمحاكمة ترامب، فإن هناك قلقا شديدا من العواقب غير المقصودة التي يمكن أن تلحق بالرئيس الأمريكي المقبل“.

ومضت تقول بحسب “إرم نيوز”: ”سوف يتولى بايدن مهام منصبه في غضون 6 أيام من الآن، بخطة تشريعية طموحة، تتضمن مسارا سريعا لخطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار للاقتصاد المنهك من آثار فيروس ”كورونا“ المستجد“.

وتابعت بقولها: ”ولكن المواجهة الشرسة التي ستفرضها محاكمة ترامب ستكون عقبة أمام تلك الأهداف، وفقا لما قاله ويليام غالستون، من معهد بروكنغز، الذي عمل مستشارا للسياسة الداخلية في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون“.

ونقلت عن غالستون قوله: ”أعتقد أن الأمر واضح للغاية فيما يتعلق بما قاله الرئيس الجديد وما لم يذكره، وأرى أن هذا هو آخر شيء يريده الآن، سوف تكون هناك مشكلة عملية، ومشكلة سياسية“.

وأردفت بقولها: ”أعرب بايدن عن قلقه علانية إزاء كيفية تعامل الكونغرس مع محاكمة ترامب. وأصدر بيانا بعد إحالة ترامب للمحاكمة، يوم الأربعاء، وطالب مجلس الشيوخ بالمضي قدما في هذا الأمر، مع العمل أيضا في الأشياء العاجلة التي تحتاجها الولايات المتحدة، مثل وضع برنامج التطعيم الأمريكي على المسار الصحيح، ودفع عجلة الاقتصاد“.

ورأت الصحيفة أنه على الجانب العملي، فإن محاكمة ترامب ستعني أيضا تباطؤ عملية التصديق على المعينين في الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تتطلب موافقة مجلس الشيوخ عليها.

ورصدت الصحيفة جوانب إيجابية وأخرى سلبية بالنسبة للرئيس الجديد بايدن، فيما يتعلق بمحاكمة ترامب.

وقال ”مات بينيت“، مؤسس مركز Third Way الديمقراطي الوسطي، إن وسائل الإعلام ستكون مشغولة بمتابعة محاكمة ترامب أكثر من ملاحقة أي عثرات للإدارة الأمريكية الجديدة، وأشار إلى أن تحول التركيز بعيدا عن بايدن، ولو لفترة، سيكون أمرا جيدا بالنسبة له.

إلا أن ويليام غالستون أكد أن محاكمة ترامب يمكن أن تجعل مهمة بايدن في الوفاء بوعده باستعادة بعض التوافق الحزبي إلى واشنطن أكثر صعوبة.