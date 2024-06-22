ما هي هدية زيلينسكي لنتنياهو قبل حرب غزة؟

أرسل ا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدية تذكارية، قبل أشهر من اندلاع الحرب في غزة، تمثلت في “قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع شاهد”. بحسب ما كشفته “القناة 12” العبرية.

ونقلت “القناة 12” عن سفير أوكرانيا لدى إسرائيل، يافهان كورنيشوك، قوله إنه “في بداية العام الماضي، مباشرة بعد تنصيب حكومة بنيامين نتنياهو، أحضرت من كييف قطعة كبيرة من مسيّرة إيرانية من نوع شاهد، كنوع من التذكار من الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى رئيس وزراء إسرائيل”.

وأوضح السفير كورنيشوك: “قلت حينها إنه إذا لم يتم تعميق التعاون بين البلدين، فإن إسرائيل ستتلقى مثل هذا الأمر أيضًا، وهذا بالضبط ما يحدث الآن”.

وأكدت القناة أن أوكرانيا عرضت على إسرائيل مساعدتها في كيفية التعامل مع المسيرات الإيرانية، لكن تل أبيب تجاهلت هذا العرض.

ولفتت إلى الخبرة الأوكرانية في التعامل مع الطائرات دون طيار الإيرانية، التي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وفق تقرير القناة.

وقال التقرير إن “وزير الدفاع الأوكراني آنذاك اقترح التعاون مع إسرائيل في هذا الصدد، لكن لم يكن هناك رد حقيقي”.

وكانت إيران قد شنت هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على تل أبيب، في أعقاب الرد على قصف القنصلية الإيرانية في دمشق.

كما يطلق حزب الله، مسيّرات وصواريخ على إسرائيل، مما أجبر عشرات الآلاف على ترك منازلهم في المناطق القريبة من الحدود مع جنوب لبنان.