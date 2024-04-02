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ما هي "ورلد سنترال كيتشن" التي قتل الاحتلال موظفين بها في غزة؟

منذ ساعتين
منظمة ورلد سنترال كيتشن

منظمة ورلد سنترال كيتشن

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ظهر اسم منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية على خلفية مقتل مواطنين من أستراليا وبريطانيا وبولندا كانوا من بين سبعة من موظفيها قتلوا في غارة جوية إسرائيلية في وسط غزة أمس الاثنين 1 نيسان / أبريل الجاري.

وفي هذه السطور تفاصيل عن ورلد سنترال كيتشن:

– أسس منظمة ورلد سنترال كيتشن غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا الطاهي خوسيه أندريس وزوجته باتريشيا في عام 2010 في أعقاب زلزال كبير في هايتي، لتبدأ في الأصل بتقديم مساعدات غذائية طارئة للناجين.

– توسعت المنظمة بعد ذلك لتوفر التدريب على الصمود في مواجهة المحن وتوفر وجبات ودعم للناجين من كوارث طبيعية أخرى، وكذلك اللاجئين والمتضررين من الصراعات.

– قدمت ورلد سنترال كيتشن عشرات الملايين من الوجبات في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.

– شاركت في أول شحنة من المساعدات إلى غزة يتم إرسالها عبر ممر بحري من قبرص في شهر مارس آذار. ومن المنتظر أن تصل شحنة ثانية من ورلد سنترال كيتشن تحمل 332 طنا من الأغذية إلى غزة هذا الأسبوع.

– مؤسس المنظمة الطاهي أندريس هو صاحب مطعم ومؤلف كتب طهي إسباني أمريكي. وحصل مطعمه القائم على أساليب جديدة ومبتكرة في فنون الطهي ويقع في واشنطن العاصمة على نجمتين ضمن تصنيف ميشلان للتميز في مجال الطهي والمؤلف من ثلاثة نجوم.

ونال أندريس ميدالية العلوم الإنسانية الوطنية التي سلمها له الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2015.

    المصدر :
  • رويترز

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