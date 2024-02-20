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ما يزيد عن 6400 طبيب متدرب يقدمون استقالاتهم في كوريا الجنوبية

منذ 57 دقيقة
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قال مسؤولون اليوم الثلاثاء، قدم أكثر من 6400 طبيب متدرب استقالاتهم في كوريا الجنوبية احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب، مع تزايد المخاوف من أن عملهم الجماعي قد يعرض الصحة العامة للخطر.

وقال النائب الثاني لوزير الصحة بارك مين سو للصحفيين إن الوزارة أمرت 831 طبيبا متدربا بالعودة إلى العمل، مع تصاعد التوترات بين الأطباء والحكومة بسبب خطة إضافة ألفين إلى حصة الالتحاق بكليات الطب في البلاد العام المقبل، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال بارك إنه حتى يوم الاثنين، قدم 6 آلاف و415 طبيبا متدربا في 100 مستشفى استقالاتهم.

وهناك حوالي 13 ألف طبيب متدرب في كوريا الجنوبية.

ومع توقف الأطباء المتدربين عن العمل في بعض المستشفيات، عانى بعض المرضى بالفعل من تأخيرات في العمليات الجراحية وغيرها من العلاجات. ومع ذلك، لم يحدث أي اضطراب كبير في الخدمات الطبية حتى الآن.

    المصدر :
  • الجزيرة

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