مباحثات ألمانية بولندية لإنشاء "شرطة جوية"

أكدت ألمانيا (الاثنين 21-11-2022) أنها تبحث زيادة إنفاقها العسكري، مشيرة في الوقت نفسه إلة تجري مناقشات مع الحكومة البولندية لإنشاء “شرطة جوية”.

وقد أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن برلين ناقشت مع وارسو أيضاً نشر نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت”، بحسب ما نقلت رويترز.

أتت تلك التصريحات بعدما وقع صاروخ روسي الصنع عند قرية بولندية حدودية الأسبوع الماضي.

وفيما وجهت كييف أصابع الاتهام إلى روسيا، نفت الأخيرة استهداف الأراضي البولندية.

إلا أن حلف شمال الأطلسي، أكد لاحقاً أنه من المرجح أن يكون الصاروخ أطلق من الأراضي الأوكرانية، محملاً في الوقت عينه موسكو المسؤولية، جراء إمطارها سماء أوكرانيا بالصواريخ.

بدوره، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء الماضي أنه “من المرجح جدًا” أن تكون الدفاعات الأوكرانية هي مصدر الصاروخ الذي سقط في البلدة البولندية على الحدود مع أوكرانيا وأسفر عن قتيلين. كذلك، أيدت واشنطن تلك الفرضية

ولاحقاً قلل زعماء غربيون من مخاوف أن يؤدي هذا الحادث إلى تصعيد خطير في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أنه كان مجرد صاروخ طائش مضاد للطائرات.