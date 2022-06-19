مباحثات أمريكية حول تمديد حظر السفر لقادة طالبان

تخوض إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نقاشا داخليا شرسا حول ما إذا كانت ستمدد قرار ”إلغاء حظر السفر“ لقادة حركة ”طالبان“ الأفغانية، والذي يعود إلى عام 2019، وفق ما ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظر سفر دوليا طويل الأمد على قادة ”طالبان“، ولكن تم إلغاؤه للسماح للقوى الأجنبية بالمشاركة في محادثات السلام آنذاك مع الحركة المتشددة والحكومة الأفغانية برئاسة أشرف غني، وينتهي الإعفاء غدا الإثنين؛ ما يضع واشنطن والقوى الغربية الأخرى في مأزق دبلوماسي.

ورأت ”فورين بوليسي“، أن هذا التساهل مع ”طالبان“ يعزز قبضتها على السلطة في أفغانستان، على الرغم من عدم وجود اعتراف دولي بها كحكومة شرعية.

وقالت المجلة إن القوى الغربية يمكنها تمديد الإعفاء لمواصلة التعامل مع طالبان، لكنها اعتبرت أن مثل هذه الخطوة قد ينظر إليها على أنها ”مكافأة“ للحركة المتهمة بشن حملات قمع واسعة ضد المعارضين لها وتراجع ملف حقوق الإنسان.

وقالت ”لم تقرر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما إذا كانت ستدعم تمديد الإعفاء من حظر السفر“، ونقلت عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، قوله إن المناقشات لا تزال جارية ”ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية“.

وأضافت ”تضغط جماعات حقوق الإنسان على الإدارة الأمريكية لإعادة فرض حظر السفر، بينما يلمح حلفاء واشنطن الرئيسون في الأمم المتحدة إلى أنهم سيدعمون تمديد الإعفاء“.

وأشارت المجلة، إلى أن ”هناك مسؤولين داخل وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي يشعرون أن واشنطن يجب أن توقف السفر لعناصر حركة طالبان، مرجعين السبب إلى عدم إحراز أي تقدم حقيقي في المحادثات لتخفيف قمع الحركة ضد النساء والفتيات أو الوفاء بأي وعود“.

وتابعت ”ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطا سياسية متزايدة حتى لا ينظر إليه على أنه لين مع طالبان، لا سيما من منتقديه في الحزب الجمهوري بعد أن أدى قراره بالانسحاب من أفغانستان، إلى حالة من الفوضى وانهيار الحكومة الأفغانية وانتصار طالبان“.