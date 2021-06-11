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مباحثات أمريكية صينية حول "منشأ كورونا" وملفات حساسة أخرى

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 7:18 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية، شدد على ضرورة التعاون والشفافية في التحقيقات المتعلقة بمنشأ كورونا، في مكالمة مع نظيره الصيني يانغ جيتشي يوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وأوضحت الوزارة أن الدبلوماسيين ناقشا سياسة كوريا الشمالية، والأوضاع في إيران وميانمار، فضلا عن الأزمة المناخية العالمية.

وأعرب بلينكن عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن “تدهور المعايير الديمقراطية” في هونغ كونغ، و”الإبادة الجماعية” لمسلمي الأويغور في إقليم شينجيانغ، كما دعا الصين إلى وقف حملة الضغط على تايوان والإفراج عن المواطنين الأمريكيين والكنديين “المحتجزين ظلما”.

    المصدر :
  • رويترز

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