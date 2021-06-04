مباحثات أميركية - فرنسية لتعزيز الناتو والتصدي للهجمات السيبرانية

بحث مستشار الرئيس للأمن القومي جيك ساليفان، مع نظيره الفرنسي إيمانويل بون العديد من القضايا الدولية وبينها تعزيز الناتو والتصدي للتحديات، وذلك بحسب إعلان مجلس الأمن القومي الأمريكي .

وجاء في بيان لمجلس الأمن القومي الأمريكي في أعقاب اللقاء بين المستشارين الأمنيين يوم الخميس، أنهما “بحثا العمل على تعزيز وتحديث الناتو والتصدي للتحديات مثل النشاط السيبراني الخبيث المقرون بالفدية، والإرهاب”.

وأضاف البيان أنهما تطرقا إلى ملفات روسيا والصين وإيران ومنطقة الساحل.

واتفق المسؤولان على مواصلة التنسيق بشأن قضية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم المباحثات بشأن معالجة قضايا الضرائب الناجمة عن العولمة.

وناقشا كذلك القمة المرتقبة لمجموعة السبع الكبرى وقمة الناتو هذا الشهر، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.