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مباحثات بين أوستن وغالانت حول تطورات "اتفاق الهدنة" في غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 8:56 صباحًا
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتصالاً بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لمناقشة وضع إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، ليشمل الأخبار المرحب بها بشأن إطلاق سراح مجموعة من الرهائن.

وأشار أوستن إلى الدور الحاسم الذي لعبته حكومات إسرائيل وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق سيشهد أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية وتوصيل الوقود إلى المدنيين في غزة.

وشارك الوزير أوستن وجهة نظره بأن المساعدات الإنسانية يجب أن تزداد، وأنه يجب أن يكون لدى المدنيين مناطق آمنة لتلقي المساعدات في جميع أنحاء غزة، والتواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية التي تنسق تسليم المساعدات.

وشدد الوزير على دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب على حد قوله، وتلقى تحديثات بشأن وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة أثناء إطلاق سراح الرهائن.

وأكد الوزير أوستن مجددا اهتمام الولايات المتحدة بمنع الصراع في غزة من التوسع إلى لبنان.

وأدان الهجمات المستمرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وأعرب عن دعمه لعودة المدنيين الإسرائيليين الآمنة إلى ديارهم في الشمال.

كما استعرض الوزير أوستن الجهود الأميركية لحماية قواتها ومصالحها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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