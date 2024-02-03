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مباحثات بين هنية ورئيس المخابرات التركية حول وقف إطلاق النار في غزة

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2024 10:07 مساءً
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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التقى رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية، إبراهيم قالن، برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم السبت 3 فبراير/شباط، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي)، فإن هنية بحث مع قالن الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وتسليم المساعدات الإنسانية.

ووفقا بيانٍ لحركة حماس، شارك في اللقاء وفدان مرافقان من الجانبين.

وأوضح البيان أنه “بُحثت خلال اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لشعبنا الفلسطيني في القطاع، إلى جانب استعراض آخر ما وصلت إليه مباحثات تبادل الأسرى”.

كما “جرى التأكيد خلال اللقاء على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي أساس الاستقرار في المنطقة”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 قتيلا، والجرحى إلى 66452 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ120 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

    المصدر :
  • رويترز

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