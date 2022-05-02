مباحثات بين وزير النفط الإيراني ونظيره الفنزويلي في كاراكاس

التقى وزير النفط الإيراني جواد أوجي بنظيره الفنزويلي طارق العيسمي اليوم الاثنين، بحسب مقطع مصور نشره العيسمي على حسابه على إنستجرام.

وقال العيسمي في التسجيل المصور الذي لم يذكر تفاصيل الاجتماع “يسعدني وجودك هنا”.

وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات أمريكية، ووطد البلدان علاقتهما فيما يتعلق بالنفط في الأشهر الماضية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الأحد أن الوزير الإيراني زار فنزويلا حيث جرى توقيع اتفاقات.

وقال الوزير الإيراني في التسجيل المصور، وفقا لترجمة رسمية إلى الإسبانية، “يشرفني أن نلتقي وجها لوجه الآن”.

وبحسب التقرير، فقد قام وزير النفط الإيراني بزيارة مصفاة باراغوانا غربي البلاد مع أسدروبال شافيز رئيس شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا).

وتأتي زيارة وزير النفط الإيراني إلى فنزويلا في الوقت الذي يواجه فيه البلدان عقوبات اقتصادية ونفطية أميركية.

وقد أثار اجتماع نادر بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادور، وكبار المسؤولين الأميركيين في كاراكاس في مارس (آذار) الماضي تكهنات بأن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الفنزويلية لزيادة إمدادات النفط.

يشار إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأميركية على صناعة النفط الروسية أديا إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبينما كانت هناك تقارير في البداية عن عدم إحراز تقدم جاد في المحادثات الأميركية الفنزويلية، أطلقت فنزويلا، لاحقًا، سراح اثنين من المواطنين الأميركيين المسجونين في البلاد.

وتأتي زيارة أوجي إلى كاراكاس في الوقت الذي عززت فيه إيران وفنزويلا تعاونهما في ظل العقوبات الأميركية.

ووفقًا لـ”بلومبيرغ”، تستورد كاراكاس مكثفات الغاز من إيران، وهي مادة أساسية لتخفيف النفط الخام الفنزويلي.

وترسل طهران أيضًا منتجات التكرير والخدمات الهندسية وقطع الغيار إلى فنزويلا لمساعدة صناعة النفط لدى حليفتها في أميركا الجنوبية.