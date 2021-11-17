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مباحثات عسكرية "أمريكية - تركية" حول التعاون في البحر الأسود

17 - نوفمبر - 2021
تركيا والولايات المتحدة

تركيا والولايات المتحدة

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أجرى مسؤولون من وزارتي دفاع تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات عسكرية استراتيجية، تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين في منطقة البحر الأسود.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بهذا الصدد، أنه تطويرا للمباحثات بين الرئيسين جو بايدن ورجب طيب أردوغان ووزيري الدفاع لويد أوستين وخلوصي آكار، بحث المسؤولون في وزارتي الدفاع الأمريكية والتركية “دائرة واسعة من المسائل العملية والإقليمية”.

وأشار البنتاغون إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضايا مثل محاربة الإرهاب والأمن في أفغانستان وإفريقيا وجنوب القوقاز وشرقي المتوسط والشرق الأوسط.

وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، لورا كوبر، التي شاركت في المباحثات، على “أهمية التعاون في منطقة البحر الأسود”، مشيرة أيضا إلى “حاجة تركيا لتحديث القوات المسلحة لتدعم حلف الناتو”.

واتفق المشاركون في المباحثات على عقد جولة جديدة منها في أنقرة في وقت لاحق.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أشارت إلى أن مباحثات وفدها في الولايات المتحدة جرت “في أجواء إيجابية وبناءة”، وأن أبرز القضايا التي تم بحثها هي صفقة مقاتلات “إف-35” التي ألغتها واشنطن على خلفية شراء أنقرة لأنظمة “إس-400” الروسية للدفاع الجوي، واهتمام تركيا بشراء مقاتلات “إف-16” الأمريكية.

 

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