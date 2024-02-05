الأثنين 24 رجب 1445 ﻫ - 5 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مباحثات هاتفية بين بوتين وبن زايد بشأن غزة وأوكرانيا

منذ 16 دقيقة
فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد

فلاديمير بوتين ومحمد بن زايد

A A A
طباعة المقال

أفادت وسائل إعلام روسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحثا تطوير العلاقات الودية بين روسيا والإمارات.

وناقش بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واتفق الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، حيث تم تأكيد عملية تهدف إلى التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية في منطقة معروفة دوليا على أساس قانوني.

وبشأن الوضع في أوكرانيا، تقدم الرئيس الروسي بالشكر للشيخ محمد بن زايد على التوسط في المساعدة في تبادل المعتقلين.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش بوتين مع رئيس دولة الإمارات الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد طائرة إيل-76 ​​مع الأسرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السفير الأمريكي لدى بودابست
دبلوماسي أمريكي يضغط على المجر لقبول السويد في حلف الناتو
وزير الخارجية الأمريكي في السعودية
وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية ويلتقي بولي عهد المملكة
شعار مجموعة إيني للطاقة
مجموعة إيني للطاقة راعياً رسمياً لكرة القدم الإيطالية

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
حاولت اغتيال نصر الله في بعلبك.. معلومات لم تعرفها من قبل عن وحدة "شلداغ" الإسرائيلية!
نظارة "فيجن برو" من آبل
عشاق آبل يصطفون بالطوابير في أمريكا لشراء "فيجن برو".. هل تعلم كم ثمنها!؟
مجلس الوزراء الإسرائيلي
غزة تحت النار
"ولعت" بين وزراء إسرائيليين وقائد الشرطة.. صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل