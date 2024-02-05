مباحثات هاتفية بين بوتين وبن زايد بشأن غزة وأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام روسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث بحثا تطوير العلاقات الودية بين روسيا والإمارات.

وناقش بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واتفق الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، حيث تم تأكيد عملية تهدف إلى التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية في منطقة معروفة دوليا على أساس قانوني.

وبشأن الوضع في أوكرانيا، تقدم الرئيس الروسي بالشكر للشيخ محمد بن زايد على التوسط في المساعدة في تبادل المعتقلين.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش بوتين مع رئيس دولة الإمارات الهجوم الذي شنته أوكرانيا ضد طائرة إيل-76 ​​مع الأسرى.