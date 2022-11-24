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مباحثات هاتفية بين بوتين ورئيس وزراء العراق

منذ 32 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2022 5:58 مساءً
العراق - روسيا

العراق - روسيا

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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش (الخميس 24-11-2022) المحاولات الغربية لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني.

وأضاف الكرملين في قراءة لمحتوى المكالمة أن بوتين أبلغ السوداني بأن وضع حد أقصى للسعر سيكون له عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.

وذكر في البيان “تم تناول محاولات عدد من الدول الغربية فرض قيود على سعر النفط الخام من روسيا”.

وتابع “شدد فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الأفعال تخالف مبادئ علاقات السوق ومن المرجح بشدة أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية”.

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع حد أقصى لسعر وارداتهما من النفط الروسي.

وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط وعضوان في تجمع أوبك+، الذي يحدد مستويات إنتاج النفط في محاولة للسيطرة على الأسعار العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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