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مباحثات هاتفية بين رئيسي الأركان الأميركي والروسي تتعلق بـ”الأمن الدولي”

23 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 23 - نوفمبر - 2021 10:36 مساءً
رئيسا الأركان الأميركي والروسي

رئيسا الأركان الأميركي والروسي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري يراسيموف أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي مارك ميل، حيث تم التباحث في “قضايا حالية متعلقة بالأمن الدولي”، دون مزيد من التفاصيل.

هذا ونفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أمس الاثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء روسية: “يرسم الأميركيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم (معلومات موثوقة) بشأن نوايا روسية من هذا النوع”.

كما أكد أن الولايات المتحدة ترسل إلى حلفائها “معلومات باطلة تماماً عن تركز للقوات على أراضي بلدنا، بهدف اجتياح أوكرانيا عسكرياً”.

يذكر أن دولاً غربية كانت دقت الشهر الجاري ناقوس الخطر على خلفية تقارير عن نشاط عسكري روسي قرب أوكرانيا، فيما أعربت واشنطن عن “قلق حقيقي” حيال “نشاط غير عادي” في المنطقة.

لكن جهاز الاستخبارات لفت إلى أن الولايات المتحدة “تخيف” المجتمع الدولي من خلال هذه الاتهامات.

وأفاد الكرملين في وقت سابق، الاثنين، بأن الغرب يقود “حملة معلومات” في هذا الصدد هدفها “تصعيد التوتر”.

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