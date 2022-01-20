الأربعاء 4 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إسرائيل وتركيا بعد 13 سنة

20 - يناير - 2022
آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 11:31 مساءً
مولود جاويش أوغلو

مولود تشاووش أوغلو

A A A
طباعة المقال

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مباحثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في اتصال هاتفي هو الأول بهذا المستوى منذ عام 2008.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن مصادر في الخارجية التركية، قولها مساء الخميس، إن اتصالا هاتفيا جرى بين تشاووش أوغلو ونظيره الإسرائيلي، دون أن تذكر فحواه.

من جانبه، أكد موقع “واللا” الإسرائيلي أن لابيد تحدث عبر الهاتف اليوم مع نظيره التركي تشاووش أوغلو، مشيرا إلى أن “هذه هي أول مكالمة هاتفية عامة بين وزيري خارجية إسرائيلي وتركي منذ 13 عاما”.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن الرئيس رجب طيب أردوغان وجه دعوة لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، لزيارة تركيا، وأن الثاني أبدى رغبته في تلبية الدعوة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللقاءات بين البلدين مستمرة لترتيب الزيارة، لافتة إلى أن موعدها لم يتحدد بعد.

    المزيد من أخبار العالم

    زيلينسكي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    زيلنسكي عن القتال في دونباس: الأمر مثل الجحيم هناك
    علم إيران
    "برنامجها النووي يمضي قدمًا".. وكالة الطاقة الذرية: نأمل أن تتحلى إيران بالشفافية
    قارب لمهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط - رويترز
    عن طريق لبنان.. السلطات اليونانية تعتقل 5 أشخاص لمحاولتهم تهريب مهاجرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    حسن نصرالله
    نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية