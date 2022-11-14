مبادرة "الدرع العالمية" تكشف عن أول ثلاث دول ستستفيد من التمويل

أعلنت مبادرة “الدرع العالمية” التي أطلقتها مجموعة السبع في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) في مصر (الاثنين 14-11-2022)، أن باكستان وغانا وبنجلادش ستكون من بين أوائل الدول التي تتلقى تمويلا من البرنامج ويهدف لمساعدة الدول التي تعاني من كوارث ناتجة عن تغير المناخ.

ويسعى برنامج الدرع العالمية، والذي تنسقه ألمانيا التي ترأس مجموعة السبع، إلى توفير آلية سريعة للبلدان المعرضة لتغير المناخ للحصول على تمويل للتأمين والحماية من الكوارث بعد الفيضانات أو الجفاف. ويجري تطوير البرنامج بالتعاون مع مجموعة (في20) والمؤلفة من 58 اقتصادا معرضا للتأثر بتغير المناخ.

وذكر بيان صادر عن ألمانيا اليوم الاثنين أن بنجلادش وكوستاريكا وفيجي وغانا وباكستان والفلبين والسنغال من بين أوائل الدول المستفيدة من حزم التمويل التي يوفرها برنامج الدرع العالمية.

وقالت ألمانيا إن هذه الحزم سيتم تطويرها في الأشهر المقبلة.