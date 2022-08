مبادرة من "فايزر".. بيع الأدوية واللقاحات إلى 45 دولة فقيرة بسعر التكلفة

كشفت شركة الأدوية الأميركية “فايزر” عن مبادرة لبيع أدويتها ولقاحاتها الى 45 دولة فقيرة بسعر التكلفة.

وكشفت الشركة عن هذه المبادرة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ألبرت بورلا، خلال مؤتمر صحفي لعرض المبادرة في سويسرا: “آن الأوان للبدء في سد الفجوة بشكل أكبر بين أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الابتكارات وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك”.

وأضاف “حتى اليوم، انضمت 5 دول (السنغال ورواندا وغانا وملاوي وأوغندا) إلى هذا الاتفاق الذي يتمحور حول 5 مجالات علاجية: الأمراض المعدية والأورام والأمراض النادرة والأمراض الالتهابية وصحة المرأة”.

من جهتها، أوضحت المسؤولة في الشركة “أنجيلا هوانغ” أنّ “ذلك يعني حصول حوالي 1.2 مليار شخص على الأدوية واللقاحات الحاصلة على براءة اختراع لشركة فايزر والمتوفرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأشارت “فايزر” إلى أنه إذا تم التفاوض على سعر أفضل في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في مكافحة الوباء، فسيتم اعتماد هذا السعر، مبيّنةً أن البيع بسعر التكلفة يعني أنه سيتم تضمين تكاليف التصنيع ونفقات النقل فقط بالنسبة للدول المعنية.

الى ذلك، أكّدت أنه إذا تم تطوير عقاقير أخرى مستقبلاً في هذه المجالات، فسيتم إدراجها تلقائيًا في الاتفاق.

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيقها على جميع البلدان منخفضة الدخل وعلى 18 دولة منخفضة إلى متوسطة الدخل، بحسب التصنيف الذي حدده البنك الدولي.

يذكر أنّ الأمراض المعدية تؤدي إلى وفاة ما يقرب من مليون شخص كل عام في هذه البلدان الفقيرة، وفقا لـ”فايزر”.

Today, we were joined by Rwanda, Ghana, Senegal, Malawi & Uganda as we launched a new initiative to help close the global health equity gap & enable sustained access to medicines and vaccines in 45 lower-income countries. More here: https://t.co/OuF96mN9l9 #HealthEquity #WEF22 pic.twitter.com/R9pboifXz7

— Pfizer Inc. (@pfizer) May 25, 2022