الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبادرة من "فايزر".. بيع الأدوية واللقاحات إلى 45 دولة فقيرة بسعر التكلفة

25 - مايو - 2022
لقاح فايزر

لقاح فايزر

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة الأدوية الأميركية “فايزر” عن مبادرة لبيع أدويتها ولقاحاتها الى 45 دولة فقيرة بسعر التكلفة.

وكشفت الشركة عن هذه المبادرة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ألبرت بورلا، خلال مؤتمر صحفي لعرض المبادرة في سويسرا: “آن الأوان للبدء في سد الفجوة بشكل أكبر بين أولئك الذين يمكنهم الوصول إلى هذه الابتكارات وأولئك الذين لا يستطيعون ذلك”.

وأضاف “حتى اليوم، انضمت 5 دول (السنغال ورواندا وغانا وملاوي وأوغندا) إلى هذا الاتفاق الذي يتمحور حول 5 مجالات علاجية: الأمراض المعدية والأورام والأمراض النادرة والأمراض الالتهابية وصحة المرأة”.

من جهتها، أوضحت المسؤولة في الشركة “أنجيلا هوانغ” أنّ “ذلك يعني حصول حوالي 1.2 مليار شخص على الأدوية واللقاحات الحاصلة على براءة اختراع لشركة فايزر والمتوفرة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وأشارت “فايزر” إلى أنه إذا تم التفاوض على سعر أفضل في إطار الجهود المبذولة لتحقيق العدالة في مكافحة الوباء، فسيتم اعتماد هذا السعر، مبيّنةً أن البيع بسعر التكلفة يعني أنه سيتم تضمين تكاليف التصنيع ونفقات النقل فقط بالنسبة للدول المعنية.

الى ذلك، أكّدت أنه إذا تم تطوير عقاقير أخرى مستقبلاً في هذه المجالات، فسيتم إدراجها تلقائيًا في الاتفاق.

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيقها على جميع البلدان منخفضة الدخل وعلى 18 دولة منخفضة إلى متوسطة الدخل، بحسب التصنيف الذي حدده البنك الدولي.

يذكر أنّ الأمراض المعدية تؤدي إلى وفاة ما يقرب من مليون شخص كل عام في هذه البلدان الفقيرة، وفقا لـ”فايزر”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من أخبار العالم

وزيرا دفاع اليابان وإسرائيل
تزامناً مع زيارة غانتس.. اليابان تلمح لتعزيز إنفاقها العسكري وسط تحركات صينية
آثار الفيضانات المدمرة على باكستان
فيضانات باكستان تودي بحياة 1100 شخص منهم 380 طفلا
الناقلة بريف كوماندر
قادمة من أوكرانيا.. سفينة قمح أممية ترسو في القرن الأفريقي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
مصرف لبنان
مصرف لبنان نحو صفر صيرفة
الموز له العديد من الفوائد الصحية
طبيب بريطاني يكشف طريقة سريعة لإنقاص الوزن