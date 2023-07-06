مبادلة أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت 90 جندياً من الطرفين

أعلنت روسيا وأوكرانيا اليوم الخميس 6/7/2023 عن مبادلة أسرى شملت 90 جنديا من الطرفين بواقع 45 جنديا من كل طرف مقابل نفس العدد من الطرف الآخر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية (ريا) عن وزارة الدفاع قولها إن 45 جنديا روسيا عادوا بعد احتجازهم بأوكرانيا.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك إن 45 جنديا أوكرانيا ومواطنين اثنين عادوا إلى البلاد.

وذكر يرماك في منشور على تطبيق تيليغرام أن بعضا ممن أُطلق سراحهم قاتلوا في ماريوبول وفي مصنع الصلب في أزوفستال بجنوب البلاد، وأن البعض الآخر قاتلوا على خطوط المواجهة في مناطق أخرى.

وقال يرماك: “كلهم أبطال”.

وقال دميترو لوبينتس مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا إن معظم من أُطلق سراحهم يعانون من “إصابات بالغة” وسيخضعون جميعا لإعادة تأهيل.

وفي منشور منفصل، ذكر يرماك أن طفلين يبلغان من العمر ستة أعوام وعشرة أعوام سمح لهما العودة لأرض الوطن بعد إطلاق سراح والدتهما، وهي مسعفة بالجيش، في أكتوبر تشرين الأول الماضي.