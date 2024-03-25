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مبادلة الإماراتية تعين بنوكا لإصدار صكوك لأجل 10 سنوات

منذ ساعتين
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كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق استثمار سيادي تابع لحكومة أبوظبي، اختارت بنوكا لإصدار صكوك لأجل عشر سنوات لأول مرة.

وعينت شركة مبادلة، من خلال وحدتها التابعة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، بنوك أبوظبي التجاري وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي منسقين عالميين مشتركين.

في حين سيتولى كل من، مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وسيتي بنك وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وإم.يو.إف.جي وبنك ستاندرد تشارترد، دور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين.

وأضافت الوثيقة أن البنوك ستعقد اجتماعات للمستثمرين بدءا من 25 مارس آذار قبل طرح صكوك غير مضمونة من الحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات.

وذكرت الوثيقة أن الإصدار يأتي في إطار برنامج صكوك جديد من المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج.

    المصدر :
  • رويترز

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