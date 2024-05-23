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مبادلة‭ ‬تخطط لطرح سندات فورموزا لأجل 10 سنوات

منذ 27 دقيقة
صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة)

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أفادت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الخميس بأن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (مبادلة) يعتزم طرح سندات فورموزا المقومة بالدولار لأجل عشر سنوات.

وذكرت الخدمة أن السعر المبدئي المتوقع لبيع أدوات الدين تحدد عند حوالي 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقالت الخدمة إنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا في تايبه، وبنك إتش.إس.بي.سي في تايوان، ومورجان ستانلي في تايوان، وإس.جي سكيوريتيز إتش.كيه في تايبه كمديري دفاتر للصفقة، بينما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا وبنك أبوظبي الأول وآي.إم.آي-إنتيسا سانباولو، وإم.يو.إف.جي، وإس.إم.بي.سي كابيتال ماركتس كوكلاء لعملية الهيكلة.

    المصدر :
  • رويترز

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