مبادلة ترى بتروبراس شريكاً مثالياً لمصفاة الوقود الحيوي في البرازيل

قال لويز دي ميندونكا الرئيس التنفيذي لشركة أسيلين المملوكة لمبادلة الإماراتية اليوم الأربعاء إن شركة بتروبراس البرازيلية للنفط التي تديرها الدولة قد تكون “شريكا ممتازا” في مشروع مصفاة الوقود الحيوي المزمع في ولاية باهيا.

وأضاف دي ميندونكا لرويترز في فعالية للصناعة “نضع اللمسات الأخيرة على التصميم الهندسي للمصفاة، ونسعى حاليا لتجميع الحزمة المالية النهائية، ونتواصل مع مستثمرين وصناديق استثمار وصناديق تمويل وغيرها”.

وأوضح أن المصفاة التي أُعلن عنها العام الماضي من المتوقع أنتبدأ العمل بين نهاية 2026 والربع الأول من 2027.

وأردف قائلا “لا أستطيع التعليق على اهتمام بتروبراس بالمشروع، إجراءات الفحص النافي للجهالة جارية والفريقان على تواصل”.

وقال دي ميندونكا “المشروع جذب الكثير من الاهتمام، وقد تكون بتروبراس شريكا ممتازا، لكن لا أستطيع التعليق على تكهنات”.

وقدمت أسيلين لشركة بتروبراس المعلومات اللازمة لتقديم عرض محتمل لإعادة شراء مصفاة ماتاريبي النفطية في باهيا، والتي باعتها الشركة لشركة البرازيلية التي تديرها الدولة إلى الشركة المملوكة لمبادلة في 2021.

وقال دي ميندونكا “الكرة في ملعبهم”.