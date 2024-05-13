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مبادلة للطاقة تُعلن عن اكتشاف ضخم للغاز في إندونيسيا

منذ 3 ساعات
مبادلة للطاقة

مبادلة للطاقة

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أعلنت مبادلة للطاقة، ومقرها أبوظبي، اليوم الاثنين عن ثاني اكتشاف ضخم للغاز في منطقة امتياز جنوب أندامان بإندونيسيا.

وأضافت الشركة أنه يمكن للاكتشاف الجديد، بالبئر الاستكشافية تانكولو-1 إلى الشمال من سومطرة، أن يوفر أكثر من تريليوني قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

ويعتبر هذا الاكتشاف الثاني في المياه العميقة والتي تقوم الشركة بتشغيله، حيث تم حفر “تانكولو-1” على عمق 3,400 متر في عمق مياه وصل الى 1,200 متر.

وتحقق هذا الإنجاز بعد أشهر قليلة من الاكتشاف الضخم في بئر “لاياران-1” الواقع أيضاً في جنوب أندامان. وكشفت عملية الحفر لبئر “تانكولو-1” عن عمود غاز يبلغ سمكه 80 متراً في مكمن من الحجر الرملي ذو جودة عالية، حيث تم جمع البيانات والعينات الصخرية، إلى جانب إجراء الاختبارات الفنية وتحليل بيانات الضغط وأخذ عينات السوائل.

ومن خلال استخدام تصميم مبتكر لاختبار تدفق البئر، تم تحقيق تدفّق ناجح للغاز بجودة ممتازة بما يزيد على 47 مليون قدم مكعب يومياً، و1,300 برميل من المكثفات. ومع أن الاختبار كان مقيداً بأدوات الاختبار المتاحة، تشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للبئر تتراوح بين 80-100 مليون قدم مكعب يومياً، وما يزيد على 2,000 برميل من المكثفات.

    المصدر :
  • رويترز

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