مبعوثو كوريا الجنوبية واميركا واليابان النوويون ينددون بإطلاق صواريخ من كوريا الشمالية

ندد مبعوثون نوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى الجمعة، وهي أحدث تجربة إطلاق صواريخ في عام شهد عددا قياسيا من هذه التجارب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن تطوير الأسلحة النووية والصاروخية لن يؤدي إلا إلى تعزيز التعاون الأمني الإقليمي.

جاءت هذه التصريحات عقب اتصال هاتفي بين مبعوث كوريا الجنوبية ونظيريه الأمريكي والياباني.

هذا وكان قد أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي الجمعة، بينما ‏تختتم سول تدريبات كبيرة استمرت نحو أسبوعين بهدف ردع جارتها‎.‎

يأتي الإطلاق في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونجيانج تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017، كما أنه الأحدث ‏في عام شهد عددا غير مسبوق من تجارب الإطلاق، سواء لصواريخ قصيرة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات أو غيرها‎.‎