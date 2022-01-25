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مبعوث أمريكا الخاص للقرن الأفريقي يزور 5 دول

25 - يناير - 2022
ديفيد ساترفيلد

ديفيد ساترفيلد

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد سيجري جولة في 5 دول لبحث أزمة السودان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بين، إن الجولة، هذا الأسبوع، ستشمل، كينيا ومصر والإمارات وتركيا وإسرائيل، لمناقشة السلام في السودان والمنطقة.

وأضافت أن “ساترفيلد سيلتقي بمسؤولين من الحكومات المعنية في الفترة من 24 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط، لتعزيز الحكم المدني الديمقراطي في السودان ودعم السلام والازدهار في القرن الأفريقي”.

ويعيش السودان أزمة سياسية طاحنة، إذ يواصل نشطاء معارضون حراكا احتجاجيا منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

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