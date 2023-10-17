الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مبعوث أمريكي: العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا "مقلقة للغاية"

منذ 34 دقيقة
علما كوريا الشمالية وروسيا

علما كوريا الشمالية وروسيا

A A A
طباعة المقال

أشار المبعوث الأمريكي سونج كيم الخاص إلى كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إلى أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا “مقلقة للغاية”، وذلك بعد أن قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن بيونغيانغ زوَدت روسيا في الآونة الأخيرة بشحنة أسلحة.

وقال كيم للصحفيين بعد اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني في جاكرتا إن شحنات الأسلحة بين البلدين “خطيرة” و”مزعزعة للاستقرار”، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بحماية حلفائها.

وتابع كيم في مؤتمر صحفي “في الوقت نفسه سنواصل عملنا لمواجهة أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير المشروعة الكورية الشمالية”.

وعقد الاجتماع بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بشحنة كبيرة من الأسلحة، وهو ما قالت إنه يثير القلق ويشير إلى علاقة عسكرية موسعة بين البلدين.

وقال كيم جون المبعوث النووي الكوري الجنوبي إن الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونج أون مستمر في الهوس النووي من خلال التضحية بسبل عيش الشعب وانتهاك حقوقه الإنسانية”، منددا بالتعاون العسكري المزعوم بين موسكو وبيونجيانج وواصفا إياه بأنه انتهاك “صارخ” لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الثلاثاء عن مسؤول كبير في سول القول إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان استكملت العمل على خط اتصالات ساخن ثلاثي، في علامة أخرى على التعاون الأمني ​​الثلاثي المتنامي.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بعد التقرير الخاص بجاهزية الخط الساخن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي: المرحلة التالية للحرب قد تخالف التوقعات
من آثار القصف الإسرائيلي على غزة (رويترز)
طوفان الأقصى
حماس: نحمل الدول الرافضة لفتح ممرات إنسانية مسؤولية استمرار النزيف في غزة
أطفال غزة- تعبيرية
طوفان الأقصى
الأمم المتحدة: أمر الإجلاء الإسرائيلي لسكان غزة ينتهك القانون الدولي

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين