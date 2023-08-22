مبعوث إيكواس إلى النيجر: الزيارة كانت "مثمرة للغاية"

قال الرئيس النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر الذي قاد بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى النيجر للتفاوض مع قادة الانقلاب مطلع هذا الأسبوع إن الزيارة كانت “مثمرة للغاية”.

وأضاف أبو بكر أنه يأمل في حل الأزمة من خلال السبل الدبلوماسية.

هذا ونفى رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا الثلاثاء أن تكون باريس قد طلبت من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.

وكانت الإذاعة الجزائرية قالت في وقت سابق إن الجزائر رفضت طلبا فرنسيا لفتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر بعد انقلاب 26 يوليو\تموز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تقع إلى الجنوب من الحدود الجزائرية.