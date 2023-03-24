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مبعوث الأمم المتحدة يتحدث عن "بدائل" للانتخابات الليبية

منذ 53 دقيقة
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي

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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي أنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.

ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام تضع حدا لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.

وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة الشهر الماضي لتسريع العملية السياسية، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.

ويشك العديد من أفراد الشعب الليبي في أن الهيئتين التشريعيتين تتفاوضان بحسن نية بعد سنوات من المحادثات التي لم تنقطع والترتيبات الانتقالية التي سمحت لهما على الدوام بالاحتفاظ بمواقع السلطة.

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